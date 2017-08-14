Adana'da doğuştan kafatası büyümesinden dolayı eğitim hayatı boyunca arkadaşları tarafından 'bukalemun' denilerek dışlanan 23 yaşındaki Serap Zengin, okuma azmini hiç kaybetmeyerek, üniversiteyi bitirdi. Zengin, "Arkadaşlarım dışladığı için çok kez okulu bırakmayı düşündüm. Ama desteklerle okudum. Okumayı gerçekten çok istiyordum" diye konuştu.

BABASI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ, HASTANE MASRAFLARINI DEVLET KARŞILADI

Ayakkabı boyacılığı yapan Şeracettin Zengin (46), 26 yıl önce ev hanımı olan Şenay Zengin (45) ile evlendi. Bu evlilikten Zengin çiftinin 2'si erkek 5 çocukları oldu. Çift, Serap ismini verdikleri kızlarında doğuştan kafatası büyümesinden kaynaklanan görme, duyma ve burnunda sorunlar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine baba Zengin, yeşil kart çıkartarak kızının hastane masraflarını karşılamaya başladı. Maddi imkanları yetersiz olduğu için baba Zengin, 14 Mayıs 2008 tarihinde toplu açılış ve TOKİ konut anahtar teslim törenine katılmak üzere geldiği Adana'da valiliği ziyaret eden dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bu görüşmeden sonra ise Serap Zengin'in bütün hastane masrafları devlet tarafından karşılanmaya başlandı.OKUMA AZMİNİ KAYBETMEYEN SERAP, BU YIL ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU

Serap Zengin tam 10 kez ameliyat oldu. Ancak buna rağmen hem babası hem de Serap Zengin okuma azminden hiçbir şey kaybetmeyerek okula devam etti. Serap Zengin, bu yıl ise Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nden mezun oldu."BUKALEMUN" DİYORLARDI

Okuma azmi sayesinde bütün zorlukları aştığını ve arkadaşlarının onu dışlamasına kulak asmadığını belirten Zengin, "Okumayı gerçekten çok istiyordum. Arkadaşlarım dışladığı zaman çok kötü oldum. Hastalığım doğuştan olduğu için bana 'bukalemun' diyorlardı, 'şaş' diyorlardı. Okumak istemiyordum. Bahaneler üretiyordum ama ailem destek verdi. Babamın sayesinde ortaokulu ve liseyi bitirdim. 2008 yılında ise Cumhurbaşkanımızla birebir görüştüğümüzde bana 'okulu bırakma sana yardım ederim' dedi. Sağolsun ben de okudum ve üniversiteyi de bitirdim. Arkadaşlarım dışladığı zaman çok kötü oldum. Desteklerle okudum" ifadelerini kullandı."İŞ İSTİYORUM"

Üniversiteyi de bitiren Serap Zengin, eğitim hayatı boyunca çok zorluklar geçirdiğini ve devletin desteğiyle hastalığından azda olsa kurtulduğunu kaydederek, "Devletimin bana destek verdiği için onlara hayırlı bir çalışan olmak istiyorum. İş istiyorum. Desteklerle okudum. Kafadan 2 defa oldum. Kulak burun boğazdan defalarca ameliyat oldum. Şu anda beynimde ilerleme sürüyor. Ama doktorlar riskli olduğu için ameliyata da yanaşmıyor" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ HİÇBİR ZAMAN BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

2 liraya ayakkabı boyayarak ailesini geçindirmeye çalışan baba Şeracettin Zengin ise, "Devletimiz her konuda bize destek oldu, kızımı okuttular. Serap da yardımlara karşılık verip üniversiteyi bitirdi. Şimdi Serap'ın hastalığı devam ediyor. Devletimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Kızım için bir iş istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada