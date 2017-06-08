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arkadaşlarını kurtarmak ısterken boğuldular

ARKADAŞLARINI KURTARMAK ISTERKEN BOĞULDULAR

Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde gölette boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için suya atlayan 2 çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Haziran 2017, 15:05
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Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde gölette boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için suya atlayan 2 çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Kazan ilçesinde ikamet eden yaşları 8 ila 13 arasında olan bir grup çocuk, yüzmek amacıyla ailelerinden habersiz İçeren köyü ile Uçarı köyü arasında bulunan eski kum ocağı göletine gitti.



Yüzmek için suya giren çocuklardan birinin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine 11 yaşındaki E.Ü. ile 13 yaşındaki İ.K., arkadaşlarına yardım için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtulurken, E.Ü. ve İ.K. suda kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı ve su üstü kurtarma ekipleri, yaptıkları aramalar sonucu gölette kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı.



Olayla ilişkili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:haberler








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