

Antalya'da iki öğrenci, internetten öğrendikleri yöntemle küçüp çaplı patlayıcı yapıp, arkadaşlarını korkutmak için okul bahçesine atınca büyük panik yaşandı. Olay, Muratpaşa İlçesi, Dutlubahçe Mahallesi'ndeki Muratpaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. Aynı okulda okuyan B.Y. ve M.S., içersinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan pet şişeyi evde hazırladıktan sonra, arkadaşlarını korkutmak amacıyla okul bahçesine fırlattı. Petşişenin gürültüyle patlaması paniğe neden oldu.







Patlama sesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bahçedeki pet şişeyi inceleyen polis, B.Y. ve M.S.'nin ifadesine başvurdu. 2 öğrenci, internetten öğrendikleri yöntemle küçük çaplı patlayıcı yaptıklarını, tek amaçlarının arkadaşlarını korkutmak olduğunu söyledi. Pet şişe uzmanlar tarafından delil olarak alınırken, 2 öğrenci hakkında 'kent güvenliğini tehlikeye sokmaktan' işlem yapılacağı kaydedildi.