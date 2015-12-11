O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ARKADAŞLARINI KORKUTMAK İÇİN OKUL BAHÇESİNE BOMBA ATTILAR


ARKADAŞLARINI KORKUTMAK İÇİN OKUL BAHÇESİNE BOMBA ATTILAR
Tarih : 11 Aralık 2015, 16:43
Puan Ver : Arkadaşlarını Korkutmak İçin Okul Bahçesine Bomba Attılar(9/10)6


Antalya'da iki öğrenci, internetten öğrendikleri yöntemle küçüp çaplı patlayıcı yapıp, arkadaşlarını korkutmak için okul bahçesine atınca büyük panik yaşandı. Olay, Muratpaşa İlçesi, Dutlubahçe Mahallesi'ndeki Muratpaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. Aynı okulda okuyan B.Y. ve M.S., içersinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan pet şişeyi evde hazırladıktan sonra, arkadaşlarını korkutmak amacıyla okul bahçesine fırlattı. Petşişenin gürültüyle patlaması paniğe neden oldu.



Patlama sesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bahçedeki pet şişeyi inceleyen polis, B.Y. ve M.S.'nin ifadesine başvurdu. 2 öğrenci, internetten öğrendikleri yöntemle küçük çaplı patlayıcı yaptıklarını, tek amaçlarının arkadaşlarını korkutmak olduğunu söyledi. Pet şişe uzmanlar tarafından delil olarak alınırken, 2 öğrenci hakkında 'kent güvenliğini tehlikeye sokmaktan' işlem yapılacağı kaydedildi.








Etiketler: Arkadaşlarını  Korkutmak  İçin  Okul  Bahçesine  Bomba  Attılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER