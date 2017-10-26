Bir Youtube kanalında yayınlanan görüntülerde, sevgilisi ile bir olup güvenmediği arkadaşını bir deneye tabi tutan kadın beklenmedik bir son ile karşılaştı.

Kelsey isimli bir kadın güvenmediği kız arkadaşını denemek için sevgilisi ile birlikte bir deney yapmaya karar verdi. Britney isimli arkadaşının sevgilisi Sam'de gözü olduğundan şüphelenen Kelsey, ikisini bir araya getirip sevgilisinin arkadaşıyla başbaşa kalmasını sağladı ve olanları uzaktan izledi.

İNTERNETE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Görüntüler, Aldatanı Yakala isimli Youtube kanalı'nda yayınlandı. ABD'de gerçekleşen bu ilginç olayın kahramanları kısa sürede internette gündem oldu.

ARKADAŞINA GÜVENMİYORDU

Kelsey, arkadaşı Britney'ye hiçbir zaman güvenememişti. İçini kemiren bu durumu çözmesi gerektiğine karar veren genç kadın bir plan yaptı. Sevgilisi Sam'in, onunla özel olarak görüşmek istediğini söylemesi üzerine, plandan habersiz olan Britney bu teklife oldukça sıcak bakarak sözleştikleri kafeye geldi ve ikili sıcak bir sohbete başladı.

HAKLI ÇIKTI

Arkadaşı ve sevgilisini gizli kamera ile uzaktan izleyen Kelsey ise Sam'in flört çabalarının karşılıksız kalmadığını görünce şüphelerinde haksız olmadığını anladı. İkilinin sohbeti ilerledikçe Britney'nin bu görüşmeden oldukça memnun olduğu görüldü. Sam'in ertesi gün evinde başbaşa görüşme teklifine Britney'nin olumlu cevap vermesi ile Kelsey arkadaşının sevgilisinde gözü olduğundan iyice emin oldu. Bundan sonra ise işler biraz karışmaya başladı.

İŞLER KARIŞTI

Arkadaşının "Keşke senin gibi bir adam bulabilseydim ama sen Kelsey ile berabersin" demesi üzerine Sam, "Ondan ayrılmayı planlıyorum. Eğer ondan ayrılırsam benimle birlikte olur musun?" diye sordu. Kelsey henüz bunun şokunu atlatamamıştı ki kendini rolüne iyice kaptıran Sam, Britney ile öpüştü. İşlerin bu kadar ileri gideceğini planlamadıklarını söyleyen Kelsey hem çok şaşırdı hem de çok sinirlendi ve deneyi sonlandırmak istediğini söyledi.

KÜPLERE BİNDİ

Erkek arkadaşı yanına gelince ona oldukça kızgın olduğu görünen Kelsey, ona neden Britney'yi öptüğünü ve hatta iki kez bacaklarına dokunduğunu sordu. Kendisinden ayrılma düşüncesinde olduğunu söylemesi gibi bir şey konuşmadıklarını, neden böyle bir şeyi dile getirdiğini soran Kelsey'ye sevgilisi, "Bu senin hatan, bunu sen kendin istedin" yanıtını verdi.

OLAN ÇİFTE OLDU

Kelsey, tüm bu yaşananlardan sonra Britney'den daha fazla erkek arkadaşı Sam'e kızgın olduğunu söyledi. Bu tuhaf deney sonra çiftin ilişkilerinin sonlandığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada