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Arkadaşına sinirlendi, elindeki çekiç ile kendi arabasını parçaladı

ARKADAŞINA SİNİRLENDİ, ELİNDEKİ ÇEKİÇ İLE KENDİ ARABASINI PARÇALADI

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde arkadaşına emanet olarak verdiği otomobilin kendisine kazalı geri verilmesi durumuna sinirlenen genç adam, aracını elindeki çekiçle parçaladı.

Tarih : 22 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Arkadaşına Sinirlendi, Elindeki Çekiç İle Kendi Arabasını Parçaladı(10/10)6

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de yaşanan olayda tarım işiyle uğraşan 24 yaşındaki Atakan Hoşbaş 35 bin TL'ye aldığı otomobilini 2 buçuk ay önce bir arkadaşına emanet olarak verdi. Arabayı sağlam bir şekilde alan arkadaş ise bir süre sonra aracı kazalı bir şekilde Hoşbaş'a geri getirdi. 2 buçuk aydır hiçbir masrafı karşılanmayan ve bu duruma sinirlenen Atakan Hoşbaş ise, "Arabamı 2 buçuk ay önce arkadaşıma emanet ettim. Arabamı çarptı getirdi. Verirken iyiydi, verdikten sonra kötü oldum. Arabamda kötü oldu, şimdi ne yapayım ben buna" dedi ve elindeki çekiç ile arabayı iyice parçaladı.

"ARABAYA DA BİNMİYORUM ARABA DA İSTEMİYORUM"

Arabada 11 bin TL civarında masraf oluştuğunu ve 2 buçuk aydır arkadaşının bu masrafı karşılamadığı için sinirlenerek otomobilini iyice parçaladığını söyleyen Hoşbaş, "2 buçuk aydır arabam burada duruyor, arabamı yaptırmıyor. Bende bu duruma kızdım, sinirlenerek arabayı iyice parçaladım. Sizlere tavsiyem, arabanızı emanet vermeyin. Verip kötü olacağınıza, vermeyip kötü olmanız daha iyi bence. Yaklaşık 8 ay önce aracı 35 bin TL'ye almıştım. Şuanda serviste tahmini olarak 11 bin TL'lik bir masraf istiyorlar. Arkadaşım ise masrafını karşılamıyor. Mağdur kaldığım için böyle oldu ve aracı daha çok parçaladım. Bundan sonra arabaya da binmiyorum, araba da istemiyorum." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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