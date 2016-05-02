

İzmir'de arkadaşı Ali Şans ile eşini yatakta yakalayan M.B cinayet işledi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen cinayet haberinde ihanete uğrayan bir adam olduğu iddia edildi.



İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, çocuğunun hasta olması nedeniyle işten erken çıkıp eve giden 45 yaşındaki M.B., iddiaya göre, karısı S.B. (37) ile aynı işyerinde çalıştığı ve ailecek de görüştüğü Ali Şans'ı (33) çıplak halde yakalayınca dehşet saçtı. Meyve bıçağıyla Ali Şans'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.



M.B. ve S.B. gözaltına alınırken, çiftinin iki çocuğunun olay anında parkta oldukları öğrenildi.







