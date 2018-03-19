ARKADAŞ ZİYARETİNDE SİLAHLAR KONUŞTU: 1 ÖLÜ
Şişli'de bir arkadaşının evine misafirliğe giden Akın Şahin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Şişli Mecidiyeköy Yaşarbey sokakta meydana gelen olayda Akın Şahin, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda arkadaşının yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akın Şahin burada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS OLAY YERİNİ İNCELEDİ
Polis ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemelerde bulunarak delil çalışması yaptı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasından ardından Akın Şahin'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Şahin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar
- Ortaokul Öğrencisi, Arkadaşını Bıçakladı! Kavga Anı Kamerada
- Haber Yapmak İçin Gitti, Vatandaşları Arıların İstilasından Kurtardı
- Lüks Restoranda Yaşandı! Aracını Teslim Etmedi, Vale Lastiğini Kesti
- Teröristlere Ait 12 Odalı Yer Altı Mühimmat Deposu Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar