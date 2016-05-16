'ARKA SOKAKLAR'IN HAYRANLARI MESUT KOMİSER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada Hüsnü Çoban için düzenlenen cenaze etkinliğinden sonra şimdi de hapishaneye giren Mesut komiser için etkinlik düzenlendi.
Bir televizyon kanalında ekranlara gelen "Arka Sokaklar" dizisinin etkileri devam ediyor. Hüsnü Çoban karakterinin vurulmasının ardından sosyal medyada "Cenaze namazı" etkinliği düzenlenmişti. Şimdi ise Mesut Komiser için bir etkinlik yapıldı.
25 BİN KİŞİ ZİYARET EDECEK
Dizide, Hüsnü Çoban'ı vuranlara ulaşmak için sorgu odasında olayla bağlantılı bir şahsı döven Mesut Komiser, zanlının nezarethanede ölü bulunmasından dolayı hapishaneye gönderildi. Bunun üzerine sosyal medyada bir etkinlik daha oluşturuldu. "Mesut Komseri Hapishanede Ziyarete Gidiyoruz" ismi ile paylaşılan etkinliğe kısa sürede binlerce vatandaş katıldı.
FOTOĞRAFLARA BEĞENİ YAĞIYOR
Mesut Komiser'in ve dizinin sözlerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Metris Cezaevi F Tipi B Koğusu'na ziyaret yapacaklarını belirttiler. Diziden alınan Mesut Komiser'in hapishaneye götürüldüğü fotoğraflar ise binlerce beğeni aldı.
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