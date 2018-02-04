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Arka Sokaklar'ın Hakan Komiseri, Ünlü Ozanımız Murat Çobanoğlu'nun Oğlu Çıktı
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Arka Sokaklar'ın Hakan Komiseri, Ünlü Ozanımız Murat Çobanoğlu'nun Oğlu Çıktı

ARKA SOKAKLAR'IN HAKAN KOMİSERİ, ÜNLÜ OZANIMIZ MURAT ÇOBANOĞLU'NUN OĞLU ÇIKTI

Arka Sokaklar'da yakışıklı komiser Hakan'ı canlandıran Ozan Çobanoğlu'nun babası, ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu çıktı.

Tarih : 04 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Arka Sokaklar'ın Hakan Komiseri, Ünlü Ozanımız Murat Çobanoğlu'nun Oğlu Çıktı(7/10)3

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'da Hakan Komiseri canlandıran Ozan Çobanoğlu, ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu çıktı.

BABASI SESİYLE, SÖZÜYLE TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞMIŞTI

Kars'ta doğup sesiyle, sözüyle tüm Türkiye'ye adını duyuran ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu, kariyerini oyunculukla devam ettirdi. Arka Sokaklar'a kısa bir süre önce dahil olan Çobanoğlu, dikkatleri hemen üzerine çekti. Kimsenin dikkat etmediği detay ise Ozan Çobanoğlu'nun Murat Çobanoğlu'nun oğlu olduğuydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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