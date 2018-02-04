ARKA SOKAKLAR'IN HAKAN KOMİSERİ, ÜNLÜ OZANIMIZ MURAT ÇOBANOĞLU'NUN OĞLU ÇIKTI
Arka Sokaklar'da yakışıklı komiser Hakan'ı canlandıran Ozan Çobanoğlu'nun babası, ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu çıktı.
Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'da Hakan Komiseri canlandıran Ozan Çobanoğlu, ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu çıktı.
BABASI SESİYLE, SÖZÜYLE TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞMIŞTI
Kars'ta doğup sesiyle, sözüyle tüm Türkiye'ye adını duyuran ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu, kariyerini oyunculukla devam ettirdi. Arka Sokaklar'a kısa bir süre önce dahil olan Çobanoğlu, dikkatleri hemen üzerine çekti. Kimsenin dikkat etmediği detay ise Ozan Çobanoğlu'nun Murat Çobanoğlu'nun oğlu olduğuydu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- İstanbul'da 2017'de 346 Milyon Lira Trafik Cezası Kesildi
- Yellen, Fed'deki Görevinin Ardından Brookings Enstitüsü'nde Görev Alacak
- Terör Mağduru Esnaf Ve Sanatkar İle Çiftçilerin Kredi Borçlarına Erteleme
- Türkiye Genelinde 784 Milyon Lira Kira Yardımı Yapıldı
- İki İle Daha Havalimanı Geliyor! 2019'da Hizmete Girecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar