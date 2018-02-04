Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'da Hakan Komiseri canlandıran Ozan Çobanoğlu, ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu çıktı.

BABASI SESİYLE, SÖZÜYLE TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞMIŞTI

Kars'ta doğup sesiyle, sözüyle tüm Türkiye'ye adını duyuran ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu, kariyerini oyunculukla devam ettirdi. Arka Sokaklar'a kısa bir süre önce dahil olan Çobanoğlu, dikkatleri hemen üzerine çekti. Kimsenin dikkat etmediği detay ise Ozan Çobanoğlu'nun Murat Çobanoğlu'nun oğlu olduğuydu.

Kaynak: haberinburada