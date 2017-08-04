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Arka Sokaklar'da, Acun Ilıcalı'nın İhya Ettiği Merve Oflaz Rol Alacak
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Arka Sokaklar'da, Acun Ilıcalı'nın İhya Ettiği Merve Oflaz Rol Alacak

ARKA SOKAKLAR'DA, ACUN ILICALI'NIN İHYA ETTİĞİ MERVE OFLAZ ROL ALACAK

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı'nın ihya ettiği isimler arasında yer alan Merve Oflaz, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da rol alacak.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Arka Sokaklar'da, Acun Ilıcalı'nın İhya Ettiği Merve Oflaz Rol Alacak(7/10)3

Survivor'ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar' dizisine transfer oldu. Oflaz dizinin yeni sezonunda rol alacak.

RIZA BABA'NIN EKİBİNDE POLİS OLACAK

Kanal D'nin, yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda Merve Oflaz katılıyor. Oflaz, Rıza Baba'nın ekibine katılacak olan bir polisi canlandıracak.

(Kaynak: Medyaradar)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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