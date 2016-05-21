

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:



"Arkak Sokaklar (Kanal D) dizisi, haziran sonuna kadar ekranda olacak.







Sezonun son çeyreğinde depara kalkan dizinin son haftalarda aldığı inanılmaz reyting rakamları hakkındaki 'bitiyor mu?' merakını da gidermiş oldu.







Ne bitiyor ne de gidiyor. Arkak Sokaklar gelecek yıl da o koşuşturmalı setini Kanal D ekranı için kuruyor.







'Rıza Baba' ve ekibine şimdiden hayırlı olsun."