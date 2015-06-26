ARKA SOKAKLAR DİZİSİ KANAL DEĞİŞTİRİYOR!
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda da devam edecek ama bu kez farklı kanalda sevenleriyle buluşacak.
iŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA!
Son bir kaç gün içinde medyada Arka Sokaklar dizisinin final yapacağı yazılıp konuşulmaktadır. Arka sokaklar önümüzdeki sezonda başka bir televizyon kanalında yayına devam edecektir.
Dizinin çok sevilen kahramanları şevket çoruh,Zafer Ergin, özgür ozan, alp korkmaz, figen evren, özlem çınar, dizinin çocukları (şimdi gençleri) ile, dizinin yönetmeni, yardımcıları, teknik ekiplerle eksiksiz yoluna devam edecektir.
Ayrıca diziye yeni katılacak önemli sanatçılar vardır.
Macera – komedi tarzındaki dizimiz yeniliklerle büyük beğeni kazanacaktır.
Erler Film
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