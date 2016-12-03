

Bayern Münih'in deneyimli yıldızı Arjen Robben, takımıyla olan sözleşmesini yenilemeye hazır olduğunu söyledi.







Bilindiği üzere sezon sonunda Bayern Münih ile olan sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.







Mainz ile oynanan karşılaşma sonrası Sky'a açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, aynı zamanda menajeri olan babasının yeni sözleşme görüşmelerine hazır olduğunu anlatırken, "Ben de görüşmeleri yakından takip edeceğim. Anlaşma konusunda zorlanacağımızı sanmıyorum. Belki her şey tek görüşmeyle hallolur. Zor olmayacaktır." dedi.







Öte yandan Karl-Heinz Rummenigge de yaptığı açıklamada Robben'in de Franck Ribery gibi sözleşme yenileyeceğine inandığını söylerken, "Robben'in sözleşmesini yenilemek istediğini düşünüyoruz. Biz de bu konuyla ilgileniyoruz. Arjen, gelecek sezonda da Bayern forması giyecektir." diye konuştu..







kaynak:fanatik