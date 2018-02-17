ARJEN ROBBEN BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ İDDİALI KONUŞTU
Bayern Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, "Beşiktaş'ı geçip önümüze bakmak istiyoruz" dedi.
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, kariyerine, Bayern Münih'in bugünlerine ve Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulundu.
İKİ YIL DAHA OYNAYABİLİRİM
Sezon sonunda bitecek sözleşmesi sorulurken, "Şu anda fit durumdayım ve ken dimi çok iyi hissediyorum. İki yıl daha üst düzüeyde oynayabilirim. Şu anda amacaım bu" sözlerine yer verdi.
TRANSFER İÇİN SİNYALİ VERDİ
"Kariyerinizi Amerika, Çin'de ya da Katar'da bitirir misiniz?" sorusu yöneltilirken 34 yaşındaki oyuncu, "İşte tam da bizim mutfakta masada konuşulan konu. Ailemle ve arkadaşlarımla konuşuyorum, artık karar verme evresi geldi. Kafamda bazı planlar var ama bende kalsın. Çocuklarım henüz çok gen. Bu konuda onlara fikirlerini sormayacağız. Yoksa ortaya çok komik şeyler çıkar (gülerek) Kariyerime Groningen'de başladım. Hala temaslarım var ama futbolcu olarak orada oynamanın sözünü veremem" dedi.
BAYERN MUNİH AMBARGOSU
Bundesliga'da attıkları farkın üzerine, "Sıkılmıyor musunuz?" sözlerini, "Ben asla sıkılmam. Her maç güzel, hepsi farklı ve her biri yeni meydan okuma. Söylemesi kolay, Bayern her zaman kazanır, şampiyon olur, lig kolay. Ama gördük ki iyi bir hava olmazsa Dortmund'dan 5 puan geriye düşmüştük. Bundesliga'da her maç zor. Eğer gününüzde değilseniz Bayern de kaybedebilir" şeklinde cevapladı.
BEŞİKTAŞ'I GEÇMEK İSTİYORUZ
Son olarak, "Bayern Münih durdurulamıyor. Üç kupa gelir mi?" sorusuna ise, "Bunları konuşmak için henüz erken. Şampiyonlar Ligi'nde de adım adım gitmek istiyoruz.
Önümüzdeki hafta buraya Beşiktaş'ı bekliyoruz. Takımın aklı tamamen bu turda. Beşiktaş'ı geçip neler olacağına bakma hedefindeyiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
- Kapının Altında Kalan Kadın, Feci Şekilde Can Verdi!
- Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım
- Diri Diri Gömmüşler! İçeriden Sesler Gelince Mezarı Açtılar, Korkunç Manzara İle Karşılaştılar
- Emekli Polis, Cinsel İlişki Oyuncağıyla Beraber Yatmış Şekilde Ölü Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar