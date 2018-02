Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, kariyerine, Bayern Münih'in bugünlerine ve Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

İKİ YIL DAHA OYNAYABİLİRİM

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi sorulurken, "Şu anda fit durumdayım ve ken dimi çok iyi hissediyorum. İki yıl daha üst düzüeyde oynayabilirim. Şu anda amacaım bu" sözlerine yer verdi.

TRANSFER İÇİN SİNYALİ VERDİ

"Kariyerinizi Amerika, Çin'de ya da Katar'da bitirir misiniz?" sorusu yöneltilirken 34 yaşındaki oyuncu, "İşte tam da bizim mutfakta masada konuşulan konu. Ailemle ve arkadaşlarımla konuşuyorum, artık karar verme evresi geldi. Kafamda bazı planlar var ama bende kalsın. Çocuklarım henüz çok gen. Bu konuda onlara fikirlerini sormayacağız. Yoksa ortaya çok komik şeyler çıkar (gülerek) Kariyerime Groningen'de başladım. Hala temaslarım var ama futbolcu olarak orada oynamanın sözünü veremem" dedi.

BAYERN MUNİH AMBARGOSU

Bundesliga'da attıkları farkın üzerine, "Sıkılmıyor musunuz?" sözlerini, "Ben asla sıkılmam. Her maç güzel, hepsi farklı ve her biri yeni meydan okuma. Söylemesi kolay, Bayern her zaman kazanır, şampiyon olur, lig kolay. Ama gördük ki iyi bir hava olmazsa Dortmund'dan 5 puan geriye düşmüştük. Bundesliga'da her maç zor. Eğer gününüzde değilseniz Bayern de kaybedebilir" şeklinde cevapladı.

BEŞİKTAŞ'I GEÇMEK İSTİYORUZ

Son olarak, "Bayern Münih durdurulamıyor. Üç kupa gelir mi?" sorusuna ise, "Bunları konuşmak için henüz erken. Şampiyonlar Ligi'nde de adım adım gitmek istiyoruz.

Önümüzdeki hafta buraya Beşiktaş'ı bekliyoruz. Takımın aklı tamamen bu turda. Beşiktaş'ı geçip neler olacağına bakma hedefindeyiz" dedi.

