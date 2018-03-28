ARJANTİNLİ MESSİ, İSPANYA'NIN ATTIĞI 6. GOLDEN SONRA TRİBÜNÜ TERK ETTİ
İspanya'ya karşı oynanan özel maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Lionel Messi, yedikleri 6. golün ardından tribünü terk etti.
Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle oynamadığı İspanya maçında ülkesinin 6. golü yemesinin ardından tribündeki yerini sinirli bir şekilde terk etti.
Özel maçta İspanya farklı bir galibiyete imza atarken Isco hat-trick yaparak yıldızlaşırken Lionel Messi ise tribünde büyük üzüntü yaşadı.
TRİBÜNÜ TERK ETTİ
Mücadelenin 74. dakikasında Isco'nun attığı golle skor 6-1'e gelince tribündeki koltuğundan kalkan Lionel Messi'nin sinirli bir şekilde tribünü terk ettiği görüldü.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da Sis, Kabus Gibi Boğaza Çöktü, Trafik Felç Oldu!
- Üniversiteli Alara'nın, Odasında İntihar Ettiği Hocası Konuştu
- 2'nci Çiftlik Bank Skandalında Yeni Gelişme! Kurucusu Gözaltına Alındı
- Beyin Takımı Ortaya Çıktı! İşte Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı
- 'mhp İttifakı Kürt Oylarını Etkiler Mi' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tecavüz Pazarlığı Ortaya Çıktı! Tecavüzcünün Kardeşine Tecavüz Ettiler
- Yemen'in Balistik Füze Saldırısına Kral Selman'dan Sert Cevap: Karşılık Verilecek
- Slovakya Uber'i Yasakladı
- Bm'den Kritik Afrin Açıklaması: Konvoy Göndermeyi Planlıyoruz
- Rusya'dan Diplomatlarını Sınır Dışı Eden Ülkelere: Abd'nin Şantajı Yüzünden Sınır Dışı Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar