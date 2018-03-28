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Arjantinli Messi, İspanya'nın Attığı 6. Golden Sonra Tribünü Terk Etti

ARJANTİNLİ MESSİ, İSPANYA'NIN ATTIĞI 6. GOLDEN SONRA TRİBÜNÜ TERK ETTİ

İspanya'ya karşı oynanan özel maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Lionel Messi, yedikleri 6. golün ardından tribünü terk etti.

Tarih : 28 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Arjantinli Messi, İspanya'nın Attığı 6. Golden Sonra Tribünü Terk Etti(6/10)2

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle oynamadığı İspanya maçında ülkesinin 6. golü yemesinin ardından tribündeki yerini sinirli bir şekilde terk etti.

Özel maçta İspanya farklı bir galibiyete imza atarken Isco hat-trick yaparak yıldızlaşırken Lionel Messi ise tribünde büyük üzüntü yaşadı.

TRİBÜNÜ TERK ETTİ

Mücadelenin 74. dakikasında Isco'nun attığı golle skor 6-1'e gelince tribündeki koltuğundan kalkan Lionel Messi'nin sinirli bir şekilde tribünü terk ettiği görüldü.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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