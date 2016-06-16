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arjantinli bakan paraları gömerken yakalandı

ARJANTİNLİ BAKAN PARALARI GÖMERKEN YAKALANDI

Eski Arjantin Devlet başkanı Cristina Fernandez de Kirchner hükümetinde Bayındırlık Bakanı olan Jose Lopez, başkent Buenos Aires dolaylarındaki bir manastırın bahçesine para gömme girişimi sırasında suçüstü yakalandı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 11:55
Puan Ver : Arjantinli Bakan Paraları Gömerken Yakalandı(7/10)9


Bir vatandaşın gece saatlerinde birinin manastırın duvarından paketler attığını görmesi ve durumu polise ihbar etmesi üzerine tutuklanan Lopez'in aracında dolar, euro, Japon yeni ve Katar riyalinden oluşan 160 paketin yanı sıra mücevherler, pahalı saatler ve ruhsatsız silahlar tespit edildi. Bakan'ın gömmeye çalıştığı para ve mücevherlerin değerinin 7 ila 10 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre Lopez'in, polise rüşvet teklif etmesinin ve bu girişiminin başarısız olmasının ardından paraları manastıra bağışlamak için getirdiğini, polis memurlarının ise paraları çalmak istediğini söylediği kaydedildi.



Olayı ‘utanç verici' olarak niteleyen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ise “Hepimiz şaşkınız. Değişiyoruz ve Arjantin'de kökünü kazımak istediğimiz tüm olayları aydınlatmamız iyi bir şey” dedi.








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