

Bir vatandaşın gece saatlerinde birinin manastırın duvarından paketler attığını görmesi ve durumu polise ihbar etmesi üzerine tutuklanan Lopez'in aracında dolar, euro, Japon yeni ve Katar riyalinden oluşan 160 paketin yanı sıra mücevherler, pahalı saatler ve ruhsatsız silahlar tespit edildi. Bakan'ın gömmeye çalıştığı para ve mücevherlerin değerinin 7 ila 10 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.







Sputnik Türkiye'nin haberine göre Lopez'in, polise rüşvet teklif etmesinin ve bu girişiminin başarısız olmasının ardından paraları manastıra bağışlamak için getirdiğini, polis memurlarının ise paraları çalmak istediğini söylediği kaydedildi.







Olayı ‘utanç verici' olarak niteleyen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ise “Hepimiz şaşkınız. Değişiyoruz ve Arjantin'de kökünü kazımak istediğimiz tüm olayları aydınlatmamız iyi bir şey” dedi.