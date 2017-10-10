Arjantin'de Corrientes eyaletinde dün yoğun dolu yağışı yaşandı. Normalin dışında boyutlarda yağan dolu sebebiyle araçlarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Bölgede devam eden yağmur öğlen saatlerinde aniden yerini doluya bıraktı. Ceviz ve portakal büyüklüğünde yağan doğu taneleri bazı araçlarda büyük bir kaza yapmışcasına hasara neden oldu.

BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORLAR

Corrientes halkı böyle bir dolu ile şu ana kadar hiç karşılaşmadıklarını ifade etti. Etkili olan sıradışı dolu sonrasında Corrientes halkı yolda kalan araçlara yardım etti. Çok sayıda araçta ve evde ağır hasar oluştu.

İNSANIN AVUCUNA SIĞMAYACAK BÜYÜKLÜKTE

Etkili olan dolu yağışı esnasında bazı düşen dolu taneleri insan avucuna sığmayacak büyüklükteydi.

Sıra dışı o dolulardan biri böyle fotoğraflandı:

Kaynak: haberinburada