Copa America'da D Grubu maçları tamamlandı. Arjantin-Bolivya maçında Tangocular 3-0'lık zaferle grubu 3'te 3 yaparak tamamladı. Diğer maçta Şili, Panama'yı 4-2 yenerek çeyrek final vizesi alan diğer takım oldu.



ABD'de devam eden Copa Amerika'da D Grubu'ndaki maçlar tamamlandı ve Arjantin ile Şili çeyrek finale yükselen takımlar oldu.







Gruplardaki son maçta Arjantin, Bolivya'yı Lavezzi (2), Victor Cuesta'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.







Son maçlar öncesi 3'er puanda bulunan Şili ve Panama'nın karşılaşmasını ise geriye düşen Şili, 4-2 kazanmasını bildi ve grubu 2. sırata tamamladı.