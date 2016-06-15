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arjantin ve şili çeyrek finalde!

ARJANTİN VE ŞİLİ ÇEYREK FİNALDE!

Copa America'da D Grubu maçları tamamlandı. Arjantin-Bolivya maçında Tangocular 3-0'lık zaferle grubu 3'te 3 yaparak tamamladı. Diğer maçta Şili, Panama'yı 4-2 yenerek çeyrek final vizesi alan diğer takım oldu.

Tarih : 15 Haziran 2016, 12:30
Puan Ver : Arjantin Ve Şili Çeyrek Finalde!(6/10)5


ABD'de devam eden Copa Amerika'da D Grubu'ndaki maçlar tamamlandı ve Arjantin ile Şili çeyrek finale yükselen takımlar oldu.



Gruplardaki son maçta Arjantin, Bolivya'yı Lavezzi (2), Victor Cuesta'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.



Son maçlar öncesi 3'er puanda bulunan Şili ve Panama'nın karşılaşmasını ise geriye düşen Şili, 4-2 kazanmasını bildi ve grubu 2. sırata tamamladı.








Etiketler: Arjantin  Ve  Şili  Çeyrek  Finalde    haber

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