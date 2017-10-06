Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Arjantin şokta! Dünya Kupası için barajın dışında kaldılar

ARJANTİN ŞOKTA! DÜNYA KUPASI İÇİN BARAJIN DIŞINDA KALDILAR

Dünya Kupası Elemelerinde Arjantin, 22 şut çektiği maçta Peru'yla golsüz berabere kaldı. Tangocular, son maçı kaybederse turnuvaya gidemeyecek.

Tarih : 06 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Arjantin Şokta! Dünya Kupası İçin Barajın Dışında Kaldılar(9/10)5

2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubunda zor günler geçiren Arjantin, evinde Peru'yu konuk etti.

Grupta kritik bir noktada bulunan ve Peru maçından mutlak galibiyet çıkarması gereken Tangocular, deyim yerindeyse tek kale oynadığı karşılaşmada Peru'yu geçemedi ve Sampaoli'nin takımı, evinde rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

22 ŞUTTA GOL YOK

90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut gönderen ve 6'sında isabet bulan Arjantin'e karşılık Peru ise yalnızca 2 şut denemesinde bulunabildi ve 1'i isabetli oldu.

Arjantin bu skorla 6. sıraya gerileyerek Dünya Kupası barajının gerisinde kaldı. Arjantin son hafta Ekvador'la deplasmanda karşılaşacak, bu maçı kazanıp rakiplerinin maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

Grupta son durum şu şekilde:

Grupta ilk 4 takım doğrudan Dünya Kupasına gidecek, 5. ise play-off oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arjantin  Şokta  Dünya  Kupası  İçin  Barajın  Dışında  Kaldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER