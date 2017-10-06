2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubunda zor günler geçiren Arjantin, evinde Peru'yu konuk etti.

Grupta kritik bir noktada bulunan ve Peru maçından mutlak galibiyet çıkarması gereken Tangocular, deyim yerindeyse tek kale oynadığı karşılaşmada Peru'yu geçemedi ve Sampaoli'nin takımı, evinde rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

22 ŞUTTA GOL YOK

90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut gönderen ve 6'sında isabet bulan Arjantin'e karşılık Peru ise yalnızca 2 şut denemesinde bulunabildi ve 1'i isabetli oldu.

Arjantin bu skorla 6. sıraya gerileyerek Dünya Kupası barajının gerisinde kaldı. Arjantin son hafta Ekvador'la deplasmanda karşılaşacak, bu maçı kazanıp rakiplerinin maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

Grupta son durum şu şekilde:

Grupta ilk 4 takım doğrudan Dünya Kupasına gidecek, 5. ise play-off oynayacak.

Kaynak: haberinburada