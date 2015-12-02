ARJANTİN ESKİ DEVLET BAŞKANINA HAPİS CEZASI
Arjantin eski Devlet Başkanı Carlos Menen hakkında açılan yolsuzluk davasında hapis cezası aldı.
Suçlamalara göre Menem döneminde bakanlara yapılan ek ödemeler, güvenlik ve milli savunma kaynaklarından idari gözetim dışında aktarıldı.
Dönemin Ekonomi Bakanı Domingo Cavallo da aynı davada 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunma avukatları, yargılanan sanıkların iki kez cezaya çarptırılma olasılığının ülkenin ceza hukukuna aykırı olmasını gerekçe göstererek davanın düşürülmesini talep etti.
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