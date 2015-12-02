

Suçlamalara göre Menem döneminde bakanlara yapılan ek ödemeler, güvenlik ve milli savunma kaynaklarından idari gözetim dışında aktarıldı.







Dönemin Ekonomi Bakanı Domingo Cavallo da aynı davada 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunma avukatları, yargılanan sanıkların iki kez cezaya çarptırılma olasılığının ülkenin ceza hukukuna aykırı olmasını gerekçe göstererek davanın düşürülmesini talep etti.