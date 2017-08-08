ARIZALANAN KAMYONETİ, İZMİRLİ ECE'NİN SONU OLDU! BAŞINDA BEKLERKEN 2 ARAÇ BİRDEN ÇAPTI
İzmir'de arızalanan kamyonetini kenara çekemeyen Ece, fena şekilde can verdi. Arkadan gelen taksi önce kamyonete, sonra otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar ise genç kızın ölümüne neden oldu.
İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, arıza yapan kamyonetinden inen ve trafik yoğunluğu nedeniyle yol kenarına çekemediği için burada yardım bekleyen 27 yaşındaki Ece Simay Saatçi'ye arkadan gelen taksi ile otomobil çarptı. Ağır yaralanan Saatçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTIKTAN SONRA ECE'YE ÇARPTI
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Adalet Mahallesi'nde Altınyol üzerinde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne seyir halinde olan ve Mordoğan İlçesi'nde akaryakıt istasyonu işleten Ece Simay Saatçi'nin idaresindeki 35 UFT 40 plakalı kamyonet arıza yaptı. Saatçi, trafik yoğunluğu nedeniyle arıza yapan aracını yol kenarına çekemedi. Bu sırada aynı yönde seyreden, iddiaya göre önündeki aracı sollamak isteyen Yusuf Çelikyürek (47) yönetimindeki 35 T 5980 plakalı taksi, önce en sol şeritte kalan kamyonete, daha sonra da yanında bulunan Ekrem Haldun Özince idaresindeki 34 CEK 02 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, ardından Saatçi'ye çaptıktan sonra orta refüje çarparak durabildi.
AĞIR YARALANAN ECE, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Saatçi ve Çelikyürek yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Saatçi yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Çelikyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ece Simay Saatçi'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Özince, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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