

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoban yolunda meydana trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus otoban yolunda arıza yapan 01 DM 358 plakalı aracı çeken 33 CUV 49 plakalı tıra, H.Ü. yönetimindeki 01 CST 45 plakalı başka bir tır arkadan çarptı.







İki tır arasında sıkışan araç hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü B.E. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan D.P. ise ağır yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden çıkarılan D.P., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



