

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 13. duruşmasına, 12 Aralık'ta SEGBİS'teki arıza nedeniyle ertelenmesinin ardından bugün itibariyle devam edildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Soma davasının 13. duruşması 09.30'da başladı. 12 Aralık'ta SEGBİS'teki arıza nedeniyle ertelenen davanın 13. duruşması öncesi hayatını kaybeden madenci aileleri yakınları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı topluluk istasyon önünden hareket ederek, Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden mahkeme önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüşe katılan topluluk, üzerinde şehit madenci ailelerinin isimlerinin yazıldığı pankartlarla birlikte sloganlar atarak yürüyüşü tamamladı.



Basın açıklamasının ardından davayı izlemek isteyen aileler polis kontrolü eşliğinde duruşma salonuna giriş yaptı.







kaynak:habertürk