O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

arıza giderildi soma davası başladı

ARIZA GİDERİLDİ SOMA DAVASI BAŞLADI

SEGBİS'teki arıza nedeniyle ertelenen Soma Davası'nın 13. duruşması başladı

Tarih : 19 Aralık 2016, 12:17
Puan Ver : Arıza Giderildi Soma Davası Başladı(7/10)8


Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 13. duruşmasına, 12 Aralık'ta SEGBİS'teki arıza nedeniyle ertelenmesinin ardından bugün itibariyle devam edildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Soma davasının 13. duruşması 09.30'da başladı. 12 Aralık'ta SEGBİS'teki arıza nedeniyle ertelenen davanın 13. duruşması öncesi hayatını kaybeden madenci aileleri yakınları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı topluluk istasyon önünden hareket ederek, Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden mahkeme önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüşe katılan topluluk, üzerinde şehit madenci ailelerinin isimlerinin yazıldığı pankartlarla birlikte sloganlar atarak yürüyüşü tamamladı.



Basın açıklamasının ardından davayı izlemek isteyen aileler polis kontrolü eşliğinde duruşma salonuna giriş yaptı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Arıza  Giderildi  Soma  Davası  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER