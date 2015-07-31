O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ARINÇ'TAN TEK CÜMLELİK SAVUNMA


ARINÇ'TAN TEK CÜMLELİK SAVUNMA
Tarih : 31 Temmuz 2015, 17:45
Puan Ver : Arınç'tan Tek Cümlelik Savunma(7/10)8


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin bekası için terörle ve teröristle mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, "Bunu en akıllı biçimde yapacağız. Elbette bugüne kadar yaptıklarımızı, bundan sonra yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmeye kararlıyız" dedi.



 Arınç, Altındağ Belediyesi tarafından Alemdağ Mahallesi'nde yaptırılan Diriliş Camisi'nin açılış törenine katıldı.



 Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen törende konuşan Arınç, terör olaylarına dikkati çekti.



 Terörle etkin bir mücadele yürütüldüğünün altını çizen Bülent Arınç, "Polisimizin, askerimizin, masum vatandaşımızın hayatına alçakça tasallut eden hainlere karşı, bazen uçaklarımızla, bazen toplarımızla, bazen askeri timlerimizle, bazen özel harekatçılarla, istihbarat gücümüzle mücadele ediyoruz" dedi.








Etiketler: Arınç  Tan  Tek  Cümlelik  Savunma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER