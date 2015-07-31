

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin bekası için terörle ve teröristle mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, "Bunu en akıllı biçimde yapacağız. Elbette bugüne kadar yaptıklarımızı, bundan sonra yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmeye kararlıyız" dedi.







Arınç, Altındağ Belediyesi tarafından Alemdağ Mahallesi'nde yaptırılan Diriliş Camisi'nin açılış törenine katıldı.







Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen törende konuşan Arınç, terör olaylarına dikkati çekti.







Terörle etkin bir mücadele yürütüldüğünün altını çizen Bülent Arınç, "Polisimizin, askerimizin, masum vatandaşımızın hayatına alçakça tasallut eden hainlere karşı, bazen uçaklarımızla, bazen toplarımızla, bazen askeri timlerimizle, bazen özel harekatçılarla, istihbarat gücümüzle mücadele ediyoruz" dedi.