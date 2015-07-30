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ARINÇ'IN 'BİR KADIN OLARAK SUS' LAFI İNGİLİZ MEDYASINDA!


ARINÇ'IN 'BİR KADIN OLARAK SUS' LAFI İNGİLİZ MEDYASINDA!
Tarih : 30 Temmuz 2015, 17:16
Puan Ver : Arınç'ın 'bir Kadın Olarak Sus' Lafı İngiliz Medyasında!(5/10)5


 İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Telegraph gazetesi, "'Bir kadın olarak sus' diyen Türk Başbakan Yardımcısı yeni bir cinsel ayrımcılık tartışmasına bulaştı" başlığı ile duyurduğu haberde, Arınç'ın bu sözlerini "saldırgan" olarak niteledi.

 

Arınç'ın daha önce de kadınlara gülmemelerini söyleyerek eleştirilere hedef olduğu hatırlatıldı.

 

Bülent Arınç'ın bu sözlerinin de son olayda olduğu gibi Türk kadınlarını sosyal medyada harekete geçirdiğini yazan gazete, "Bir Kadın Olarak Susmayacağız" hastagı altında yazan kadınların, "Kes sesini Arınç" şeklinde ifadeler kullandığını, paylaşılan karikatürde ise "Ben bilmem Arınç bilir" sloganın yer aldığını belirtiyor.








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