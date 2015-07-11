

Koca Seyit Havalimanı VİP Salonunda gazeteciler ile bir araya gelen Arınç, “Bayrama kadar koalisyon çalışmalarında bir gelişme olur mu?” sorusu üzerine, “Bayrama kadar, önümüzdeki perşembe gününe kadar hayır olmaz. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız yol haritasını açıkladı. İlk üç gün, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri üç partiyi ayrı ayrı ziyaret edecek. İkinci günü, Salı günü Milliyetçi Hareket Partisini, üçüncü gün Halkların Demokrasi Partisi ile görüşmelerini yapacak. Ondan sonra bildiğiniz gibi Arife Günü tam gün ilan edildi. Tam gün izinli. O gün tatil yapacağız” dedi.