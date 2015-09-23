ARİFE GÜNÜ HAİN SALDIRI: BİR ŞEHİT
Olay bugün sabah saatlerinde Silvan İlçesi Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Silvan Taktik Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli 25 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak, evinden çıkıp sivil kıyafetle görev yaptığı birliğe yürüyerek gittiği sırada, Savcılık lojmanları yakınında, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.
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