ARİF ERDEM, UĞUR TÜTÜNEKER VE İSMAİL DEMİRİZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI!
FETÖ yapılanması gerçekleştirdikleri gerekçesiyle eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında gözaltı kararı verildi.
Futbolda Fethullahçı Terör Örgütü yapılanması gerçekleştirdikleri gerekçesiyle dört eski futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışına kaçtıkları tespit edilen üç şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü'nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma başlattı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 'FETÖ/PDY' silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarıldı. Şükür'ün ev ve adreslerinde arama yapıldı.
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