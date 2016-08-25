ARİF ERDEM, İPSALA'DAN YURTDIŞINA GİTMİŞ
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski Milli Futbolcu Arif Erdem'in 23 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan yurtdışına gittiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Şenay Baygın, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında gözaltı kararı verdi.
İsmail Demiriz, Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alındı.
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