ARİEL ORTEGA'DAN OLAY SÖZLER: KARİYERİMİN EN KÖTÜ GÜNLERİYDİ
2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla tüm dünyada geniş yankı uyandıran Ariel Ortega, "Kariyerimin en kötü günlerini Fenerbahçe'de geçirdim" dedi.
2002 yılında Fenerbahçe'nin River Plate'den transfer ettiği ve o dönem dünyanın en ses getiren transferleri arasında yer alan Ariel Ortega, Türkiye'de geçirdiği zamanlar hakkında itiraflarda bulundu.
Fenerbahçe formasıyla sadece 1 sezon geçiren ve beklentilerin çok altında kalan Ortega, Fenerbahçe'de oynadığı zamanda futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi.
"KARİYERİMİN EN KÖTÜ ANLARIYDI"
Arjantin basınına konuşan Ortega, "Fenerbahçe'de bazı zorluklar yaşadım. Ayrılmak istediğimde menajerimle konuştum ve İspanya veya İtalya'ya gitmek istediğimi söyledim. 30 yaşındaydım ve bir Dünya Kupası daha görmek istiyordum. Türkiye'de oynarken Dünya Kupası'na gitmem imkansızdı. Rahat hissetmiyordum, kariyerimin en kötü anlarıydı. Fenerbahçe'de 30 yaşında futbolu bırakmayı düşündüm. Ardından Newell's Old Boy bana tekrar futbol oynama imkanı sundu ve kariyerime devam ettim" sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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