Şanlıurfa'nın Ciğer Kebabı Tescilleniyor
Köpeğin Başını Ezip Kaçan Sürücü, Yakalandı
Fener'e Lokum Gibi Haber! Menajerler Yıldız Oyuncuyu Önerdi
İçişleri, Süper Kupa'da Yaşanan Olaylarla İlgili Müfettiş Görevlendirdi
Atlı Değil Motorlu Karınca! Adrenalin Meraklısı Genç, Böyle Havaya Uçtu
Arıcılar, 2 Ayda 100 Bin Lira Kazanıyor
Mükemmel Oynadı Denilen Pepe, Beşiktaş'ı Yaktı
Araçlara Vurup Kaçan Alkollü Sürücüyü, Vatandaşlar Yakalayıp Linç Etti
Sneijder'in Yeni Takımından Alacağı Maaş Herkesi Şoke Etti
Bu Dükkandaki Her Şey Şehit Çocuklarına Ücretsiz
Rusya, Türkiye Ve İran Temsilcileri Tahran'da Suriye'yi Görüşecek
Haluk Ulusoy'un Villası, İcradan Satılacak
Mersin'de Gemiye Kokain Baskını! Tam 24 Milyon 537 Bin Tl Değerinde
Borsa İstanbul 109 Bin 510 Puan İle Rekor Kırdı
Savunma Sanayisi Metal 3D Yazıcılarla Tasarım Yapacak
Türkiye Mobil Kullanım Süresinde Avrupa Lideri
Cicişlerden Bomba İtiraflar: Arda Turan Herkese Yazıyor, Birçok Futbolcu Peşimizde
Murat Dalkılıç, Boşanma Aşamasına Gelince Eşinin Rolünü Eski Aşkına Verdi
İşkur, İş Koçu Uygulamasıyla Patronlara Danışmanlık Yapacak
Bilimsel Araştırmalarda Ürküten Gerçek: Yılda 1 Kilogram Böcek Yiyoruz

Arıcılar, 2 Ayda 100 Bin Lira Kazanıyor

ARICILAR, 2 AYDA 100 BİN LİRA KAZANIYOR

Arıcılık yapan vatandaşlar, yazın çalışıp kışın ise bal satışı yaparak geçimini sağlıyor. Bu işi profesyonel olarak yapanlar ise 200 arı ile yılda 100 bin liraya kadar kazanç elde edebiliyor.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Arıcılar, 2 Ayda 100 Bin Lira Kazanıyor(10/10)6

Arıcılık yapan vatandaşlar, yaz aylarında çalışıp kış aylarında ise bal satışı yaparak geçimini sağlıyorlar. Bu işi profesyonel olarak yapanlar ise 200 arı ile yılda 100 bin liraya kadar kazanç elde edebiliyor. 6 yaşından itibaren arıcılık mesleğinin içinde olan, bugün ise bir işletmede arıcılıkla ilgili araç gereç satışı yapan Faruk Çengel, arıcılıktan verim alabilmek için özel bir yere ihtiyaç olmadığını belirterek, disiplinli bir çalışmanın vatandaşlara büyük kazançlar sağladığını ifade etti.

"2 AYLIK BİR ÇALIŞMAYLA DOKTOR KADAR MAAŞ KAZANABİLİRLER"

Her işte olduğu gibi arıcılığın da belli zorlukları olduğunu vurgulayan Çengel, "Burada asıl mesele altyapı. Altyapıyı bildikten sonra gerisi mantığa kalıyor. Arının kovanını ev olarak düşünürsek, kendimize istediğimiz her şeyi arı için de düşünürsek gerisi kolay. Bize danışanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Eskişehir'de arıcılar dayanışma içinde, gücenme ve kıskanma yok. Bilgi paylaşımı çok sağlam. Bu işe ciddi şekilde yönelen birisinin yılda 2 aylık bir çalışma ile neredeyse bir doktor kadar kazanç sağlaması mümkün" şeklinde konuştu.

"BU İŞİ CİDDİ YAPAN İHYA OLUR"

Arıcılığa yaklaşık 700 liralık bir araç gereç takımı ile başlanabileceğini belirten Faruk Çengel, meslek hakkındaki detayları şu ifadelerle dile getirdi:

"Arıcılıkta en önemli konulardan birisi arıyı yönlendirebilmek. Bu da bir tecrübe süreci demek. Arıcılıktan herkes kazanç sağlayabilir. İşi bileni zengin de edebilir, acemice davranana zarar da ettirebilir. Bu işe hiç başlamamışlar için, kış günlerinde İlçe Tarım Müdürlüğünden, Eskişehir Arıcılar Birliğinden, İş-Kurdan kurslar veriliyor. Bir aylık bir kurs ve ücretsiz. Herkes gidebiliyor. Bu, işin teorik kısmı. Onun haricinde bize gelen meraklılara zaten 'Kovanlarınızın, arılarınızın videosunu çekin fotoğrafını çekin biz size yardımcı olalım' diyoruz. Söylemek istediğimiz; bu iş yapılsın mı, evet yapılsın. Arıcılık, ciddi olarak bu işi yapanı ihya eder."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arıcılar  2  Ayda  100  Bin  Lira  Kazanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER