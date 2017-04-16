Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

arı ölümleri arıcıları zor durumda bıraktı

ARI ÖLÜMLERİ ARICILARI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşanan arı ölümleri arıcıları zor durumda bıraktı.

Tarih : 16 Nisan 2017, 10:19
Puan Ver : Arı Ölümleri Arıcıları Zor Durumda Bıraktı(7/10)7


 Şemdinli'nin Derecik beldesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yüzlerce arı telef oldu. İlçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılıkla uğraşan çiftçiler, arı ölümleriyle zor durumda kaldılar.



YÜZDEN FAZLA ARISI TELEF OLDU



Bahar aylarıyla arılarının kontrollerini yapmak isteyen Nurettin Eren, kovan kapaklarını açtıklarında arıların telef olduğunu gördü. 25-30 senedir arıcılık yaptığını ifade eden Eren, "Şimdiye kadar senede 10 ile 20 arı telef olurken, bu yıl yüzden fazla arım telef oldu.



Bu arıların neden telef olduklarını bilmiyoruz. Boş kovanları eve götürdüm. Biz arıcılar, yetkililerden yardım istiyoruz. Uzun zamandır arıcılık yapıyorum. Benim geçim kaynağım arıcılıktır. Şemdinli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurdum, ancak birçok vatandaşa ait arıların telef olduğunu öğrendim." dedi.



 



 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Arı  Ölümleri  Arıcıları  Zor  Durumda  Bıraktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER