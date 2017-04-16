

Şemdinli'nin Derecik beldesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yüzlerce arı telef oldu. İlçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılıkla uğraşan çiftçiler, arı ölümleriyle zor durumda kaldılar.







YÜZDEN FAZLA ARISI TELEF OLDU







Bahar aylarıyla arılarının kontrollerini yapmak isteyen Nurettin Eren, kovan kapaklarını açtıklarında arıların telef olduğunu gördü. 25-30 senedir arıcılık yaptığını ifade eden Eren, "Şimdiye kadar senede 10 ile 20 arı telef olurken, bu yıl yüzden fazla arım telef oldu.







Bu arıların neden telef olduklarını bilmiyoruz. Boş kovanları eve götürdüm. Biz arıcılar, yetkililerden yardım istiyoruz. Uzun zamandır arıcılık yapıyorum. Benim geçim kaynağım arıcılıktır. Şemdinli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurdum, ancak birçok vatandaşa ait arıların telef olduğunu öğrendim." dedi.















kaynak:haberler