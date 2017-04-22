Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri 236 milyon avroyu geçiyor.



Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre, Türk Telekom Arena'daki derbi maça ev sahipliği yapacak Galatasaray, 100 milyon avroluk değere sahip. Konuk takım Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk değerliyle rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu.



İki takım futbolcuları arasında piyasa değeri en yüksek futbolcu Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ön plana çıktı. Muslera, 14 milyon avroluk değeriyle iki takım oyuncuları arasındaki en pahalı oyuncu oldu.



Muslera'nın ardından, Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Sunderland takımından kiraladığı Hollandalı Jeremain Lens, 12 milyon avroluk değeriyle en pahalı ikinci futbolcu olurken, bu oyuncuları 11,5 milyon avro ile sarı-lacivertlilerin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer takip etti.



- En pahalı yerli Mehmet Topal



İki takım futbolcuları arasında en değerli Türk oyuncu, Fenerbahçe'nin milli orta sahası Mehmet Topal.



Mehmet, 8,5 milyon avroluk değeriyle yerli futbolcular arasında ilk sırada bulunurken, deneyimli oyuncuyu yedişer milyon avro değerleriyle sarı-lacivertli ekipten Ozan Tufan ve Alper Potuk izledi.



Galatasaray'daki en pahalı yerli futbolcu olarak da Gençlerbirliği'nden devre arasında kadroya katılan stoper Ahmet Çalık, 5 milyon avroluk değeriyle ön plana çıktı.







kaynak:fotomaç