Husiler'den Suudi Gemisine İntihar Saldırısı
Basketbol: İntegral Forex Türkiye Kupası
Survivor Nagihan'ın İnanılmaz Değişimi! Başka Biri Oldu
Deutsche Bank'a 630 Milyon Dolarlık Ceza
117 Yaşında Kürtçe 'evet' Kampanyası Başlattı
Prey'in Çıkış Tarihi Duyuruldu
Facebook'un Gizlilik Esasları Sitesi Yenilendi
Apple Klavyesini Değiştiriyor
Cmc Turkey Dört Ayda 825 Kişilik İstihdam Yarattı
Hepsipay'den Kolay Ödeme Hizmeti
Facebook Messenger Reklam Yayınlamaya Başlıyor
Dünyanın En Akıllı Şehirleri
Trabzon Da Havayolu Ulaşımına Kar Engeli
Eto'o'dan ‘Namazlı' Paylaşım
1 Dolarlık Düğün İnternet Fenomeni Oldu!
El Kaide Lideri Yemen'de Öldürüldü
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e Sürpriz
Hücreyi Kanserle Savaşa Programladılar
Dolar 3,79 Seviyesinde Seyrediyor!
Abd'den İran'a Yanıt Gecikmedi

arena onun adıyla inledi

ARENA ONUN ADIYLA İNLEDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı Ersan Adem Gülüm ile birlikte tribünden izleyen Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulundular.

Tarih : 31 Ocak 2017, 09:24
Puan Ver : Arena Onun Adıyla İnledi(9/10)11


Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı Ersan Adem Gülüm ile birlikte tribünden izleyen Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulundular. Atılan 4. golden sonra Vodafone Arena, 'Demba Ba.. Demba Ba' tezahüratlarıyla inledi. Bu arada sakatlığı bulunan Caner Erkin de dün tribünden arkadaşlarına destek verdi.



GOLDE DE ZİRVEDE

Atiker Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirvedeki yerini geri alan Beşiktaş, attığı 5 golle de ligin en skorer takımı oldu. Geride kalan 19 haftada 39 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı ekibi 38 golle Galatasaray ve Fenerbahçe izledi. Süper Lig'in en az gol atan takımı ise Akhisar Belediyespor (11 gol).



 



kaynak:sabah






Etiketler: Arena  Onun  Adıyla  İnledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER