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ardeşen'de fuhuş operasyonu: 44 gözaltı

ARDEŞEN'DE FUHUŞ OPERASYONU: 44 GÖZALTI

Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ardeşen İlçesinde bir otele baskın düzenledi.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:04
Puan Ver : Ardeşen'de Fuhuş Operasyonu: 44 Gözaltı(9/10)6


Baskında 28i yabancı uyruklu 30 kadın ile  aralarında otel işletmecisi ve çalışanlarının da yer adlığı 44 kişi gözaltına alındı. sağlık kontrolünden geçirilen kadınların 2sinde HIV, 3ünde ise hepatiti virüsüne rastlandı.



Yabancı uyruklu kadınlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığı ile sınır dışı edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan otel sahibi K.Y. ile mesul Müdürü A.B. ve resepsiyon görevlileri E.K. ve B.K. hakkında, fuhuşa yer temin etmek ve aracılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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