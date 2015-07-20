

Arda Turan'ın yeni takımı Barcelona yeni sezon hazırlıkları için ABD'ye gitti. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique yaptığı basın toplantısında Arda Turan'ın geleceği hakkında son sözü söyledi.







Barcelona ,Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası'nın ilk ayağı Los Angeles'e bugün öğleden sonra ulaşırken, İspanyol ekibi ilk hazırlık maçını salı günü Los Angeles Galaxy ile oynayacak. Otele gelir gelmez basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Luis Enrique ve kaptan Iniesta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







Arda Turan'ın 6 aylık kiralanıp kiralanmayacağı sorusuna Luis Enrique verdiği cevapta; "Arda'nın takıma katılmasından çok memnunum, bizim için çok önemli bir transfer oldu. Arda kendisini ispatlamış çok başarılı bir oyuncu, maalesef FIFA`nın verdiği karar sebebiyle ocak ayına kadar faydalanamayacağız,fakat bu süre zarfında Arda kesinlikle takımda kalacak , kiralamayı düşünmüyoruz. Takıma alışması ,arkadaşları ile kaynaşması bizim için çok önemli. Bizim çok geniş bir kadromuz var onun yokluğunda diğer arkadaşları görev yapacak bunun için de şanslıyız" dedi.







Rekor bedel



Öte yandan Katalan ekibi, milli futbolcumuzun serbest kalma bedelini de belirledi. Buna göre yıldız oyuncuyu almak isteyen, 150 milyon Euro'yu gözden çıkaracak.



Öte yandan Barcelona takımı ile Los Angeles'a gelen Arda Turan'ı yakın arkadaşı ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman karşıladı.