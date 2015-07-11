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ARDA'YA TAKILDI: BELKİ BEN DE BARÇA'YA GELİRİM, SEN BİR BAK


ARDA'YA TAKILDI: BELKİ BEN DE BARÇA'YA GELİRİM, SEN BİR BAK
Tarih : 11 Temmuz 2015, 13:33
Puan Ver : Arda'ya Takıldı: Belki Ben De Barça'ya Gelirim, Sen Bir Bak(10/10)12


Davutoğlu'nun; Arda Turan'a, "Sen bir bak, Barça'da ihtiyaç varsa ben de gelirim" diye espri yaptığı belirtildi.


 


Davutoğlu, Barcelona Futbol Takımı'na transfer olan milli futbolcu Arda Turan'ı dün arayarak tebrik etmişti. TC-TUR ile Saraybosna'ya giderken uçakta Arda'yı arayan Davutoğlu, telefon görüşmesini de twitter'dan duyurmuştu. Milliyet'in edindiği bilgiye göre; bu telefon görüşmesinde, Davutoğlu'nun Arda'ya, "Biliyorsun ben de iyi futbol oynarım. Sen gidince bir bak ihtiyaç varsa ben de gelirim" diye espri yaptığı da öğrenildi.







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