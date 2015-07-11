

Davutoğlu'nun; Arda Turan'a, "Sen bir bak, Barça'da ihtiyaç varsa ben de gelirim" diye espri yaptığı belirtildi.







Davutoğlu, Barcelona Futbol Takımı'na transfer olan milli futbolcu Arda Turan'ı dün arayarak tebrik etmişti. TC-TUR ile Saraybosna'ya giderken uçakta Arda'yı arayan Davutoğlu, telefon görüşmesini de twitter'dan duyurmuştu. Milliyet'in edindiği bilgiye göre; bu telefon görüşmesinde, Davutoğlu'nun Arda'ya, "Biliyorsun ben de iyi futbol oynarım. Sen gidince bir bak ihtiyaç varsa ben de gelirim" diye espri yaptığı da öğrenildi.