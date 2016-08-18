ARDA'YA ÖVGÜ YAĞMURU
Süper Kupa ikinci maçında Sevilla filelerini iki kez havalandıran milli futbolcunun performansı takdir topladı.
İspanya Süper Kupası'nı Sevilla'yı 3-0 yenerek kazanan Barcelona'nın iki golünü atan ve "maçın yıldızı" olarak öne çıkan Arda Turan hem teknik direktörü Luis Enrique hem de İspanyol basınından övgü aldı.
Luis Enrique, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Sevilla karşısında güzel bir futbol oynayan Arda için mutlu olduğu söyledi.
Onun gol atmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Luis Enrique, "Arda golcü değil ama bugün bunu da yapabileceğini gösterdi." dedi.
İspanyol teknik adam, Barcelona'ya verilen ceza nedeniyle geçen sezon takıma geç dahil olmasına rağmen Türk futbolcunun ilk yılındaki performansından da memnun olduğunu belirtti
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