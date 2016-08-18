O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

arda'ya övgü yağmuru

ARDA'YA ÖVGÜ YAĞMURU

Süper Kupa ikinci maçında Sevilla filelerini iki kez havalandıran milli futbolcunun performansı takdir topladı.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 11:55
Puan Ver : Arda'ya Övgü Yağmuru(0/10)


 İspanya Süper Kupası'nı Sevilla'yı 3-0 yenerek kazanan Barcelona'nın iki golünü atan ve "maçın yıldızı" olarak öne çıkan Arda Turan hem teknik direktörü Luis Enrique hem de İspanyol basınından övgü aldı.



Luis Enrique, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Sevilla karşısında güzel bir futbol oynayan Arda için mutlu olduğu söyledi.



Onun gol atmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Luis Enrique, "Arda golcü değil ama bugün bunu da yapabileceğini gösterdi." dedi.



İspanyol teknik adam, Barcelona'ya verilen ceza nedeniyle geçen sezon takıma geç dahil olmasına rağmen Türk futbolcunun ilk yılındaki performansından da memnun olduğunu belirtti








Etiketler: Arda  Ya  Övgü  Yağmuru    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER