

20 GÜN ÖNCE AYRILDILAR







Bugün bir tv programında geçtiğimiz gün manken Didem Soydan'la yakınlaştığı haberleriyle gündeme gelen Arda Turan'ın, 2015 yılından bu yana ilişki yaşadığı Aslıhan Doğan'dan ayrıldığı iddia edildi.







DÖRDÜNCÜ KEZ...







Daha önce üç kez ayrıldıkları iddia edilen çiftin, bir ay önce kavga ettikleri ileri sürülmüş, ancak Aslıhan Doğan ayrılık söylentilerini yalanlamıştı. Bu yalanlamaya rağmen ünlü çiftin, 20 gün önce ilişkisini bitirdiği belirtildi. Yıldız futbolcunun, sevgilisinin isteğine rağmen evliliğe yanaşmaması sebebiyle ayrılık kararı alındığı öne sürüldü.











kaynak:sabah