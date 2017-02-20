ARDA'NİN YENİ TAKIMINI DUYURDULAR!
ETO'O'YA TALİP VAR | Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya Çin'in 2. lig ekiplerinden Dalian Yifang talip oldu.
Titan Sports'da yer alan haberde Dalian Yifang'ın Çin'de transfer sezonu kapanmadan önce bu ay içinde Eto'o'yu renklerine bağlamak istediği, golcü oyuncunun da Çin'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Hollanda basınına konuşan genç yıldız Twente'de mutlu olduğunu belirtirken, "Burada bir yıl daha kalabilirim. Kız arkadaşımla burada mutluyuz ve birçok arkadaşımız var. Ama geleceğime %60-70 oranında Manchester City karar verecek" dedi.
ARDA İNGİLTERE YOLUNDA! | Dünya devi Barcelona'da kariyerini sürdüren Arda Turan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Milli futbolcunun İngiltere'de ev aldığı ve kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği öne sürüldü.
kaynak:habertürk
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