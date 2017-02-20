

Titan Sports'da yer alan haberde Dalian Yifang'ın Çin'de transfer sezonu kapanmadan önce bu ay içinde Eto'o'yu renklerine bağlamak istediği, golcü oyuncunun da Çin'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.



Hollanda basınına konuşan genç yıldız Twente'de mutlu olduğunu belirtirken, "Burada bir yıl daha kalabilirim. Kız arkadaşımla burada mutluyuz ve birçok arkadaşımız var. Ama geleceğime %60-70 oranında Manchester City karar verecek" dedi.