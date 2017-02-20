Sabancı Holding'in Ceo'su İstifa Etti!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
Küçükçekmece'de Patlama: 7 Yaralı!
Orgeneral Başoğlu'nun Kaçırılma Davası 10 Nisan'da
Arda'nin Yeni Takımını Duyurdular!
Hanife, Nihat Doğan'a Ateş Püskürdü
Çocuğu Horlayan Ebeveynler Dikkat!
Havada Sıra Dışı Anlar! Jetler Yolcu Uçağının Önünü Kesti
Cemre Havaya Düştü, Çalışmalar Hızlandı
Irina Shayk Mert Alaş'a Doğum Günü Kutlaması
Tbmm Başkanı'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Evde Engelli Bakana Ayda 960 Lira!
Tüketirken Dikkat Edin Yoksa...
Süper Lig'de Düşme Hattı Kaynıyor
Volvo'nun Çinli Sahibi Jet Fadıl'ın Eski Firmasına Talip!
Rus Askerlere Bombalı Araçla Saldırı!
Canlı Yayına Çıkan Koca: Eşim Beni 3 Farklı Erkekle ...
Mhp'den Chp'ye Sert Cevap
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'dolandırıcılık' Uyarısı
Kömürlükten Bin 300 Metrekarelik Tesise Yükseliş!

arda'nin yeni takımını duyurdular!

ARDA'NİN YENİ TAKIMINI DUYURDULAR!

ETO'O'YA TALİP VAR | Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya Çin'in 2. lig ekiplerinden Dalian Yifang talip oldu.

Tarih : 20 Şubat 2017, 17:06
Puan Ver : Arda'nin Yeni Takımını Duyurdular!(8/10)10



Titan Sports'da yer alan haberde Dalian Yifang'ın Çin'de transfer sezonu kapanmadan önce bu ay içinde Eto'o'yu renklerine bağlamak istediği, golcü oyuncunun da Çin'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.




Hollanda basınına konuşan genç yıldız Twente'de mutlu olduğunu belirtirken, "Burada bir yıl daha kalabilirim. Kız arkadaşımla burada mutluyuz ve birçok arkadaşımız var. Ama geleceğime %60-70 oranında Manchester City karar verecek" dedi.




ARDA İNGİLTERE YOLUNDA! | Dünya devi Barcelona'da kariyerini sürdüren Arda Turan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.




Milli futbolcunun İngiltere'de ev aldığı ve kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği öne sürüldü.



 



kaynak:habertürk












Etiketler: Arda  Nin  Yeni  Takımını  Duyurdular    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER