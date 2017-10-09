ARDA'NIN UMUT BAĞLADIĞI SON KAPI DA KAPANDI: İSTEMİYORUZ
İspanya cephesinden Arda Turan için Galatasaray adres gösterilse de sarı-kırmızılı ekipte bu dosyanın açılması zor görünüyor.
TUDOR: ARDA'NIN BİZE YARARI OLMAZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, devre arasında transferin gerçekleşebileceğini düşünüyordu. Arda Turan İzlanda maçında sahayı gülerek terk edince Galatasaray camiasının da tepkisini çekerken, Dursun Özbek'le görüşen Tudor, "Arda'nın şu aşamada hiçbir yararı olmaz" diyerek tecrübeli futbolcuyu veto etti.
TARAFTAR İSTEMİYOR
Galatasaray taraftarları arasında sosyal medyada yapılan yorumlarda Arda Turan'ın yeniden takıma dönmesine sıcak bakılmıyor.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
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