

Milli futbolcumuz Arda Turan'ı Atletico Madrid'den 41 milyon Euro karşılığında transfer eden Barcelona, Arda'nın serbest kalma bedelini belirlemiş, ancak bir açıklama yapılmamıştı. , Katalanlar ile 5 senelik sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcunun çok merak edilen serbest kalma bedeline ulaştı.







Alınan bilgiye göre Bordo-Mavili Kulüp, başarılı futbolcu için 150 milyon Euro'luk bir değer biçti. Eğer herhangi bir takım Arda'ya bu parayı verirse yetenekli oyuncu yalnızca Türk futbol tarihinin değil, dünya futbolunun da en pahalısı olacak. Bilindiği üzere şu an fubol dünyasında en yüksek bonservis bedeliyle transfer gerçekleştiren oyuncu, 100 milyon Euro'ya Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Gareth Bale.