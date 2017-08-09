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Arda'nın Menajeri: Galatasaray ile Arda Turan Hakkında Konuşmadık

ARDA'NIN MENAJERİ: GALATASARAY İLE ARDA TURAN HAKKINDA KONUŞMADIK

Galatasaray yönetimiyle bir araya gelen menajer Ahmet Bulut, görüşme sonrasında, "Başkan Arda'yı istediğini açıklamıştı fakat Arda hakkında konuşmadık." dedi.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Arda'nın Menajeri: Galatasaray İle Arda Turan Hakkında Konuşmadık(5/10)1

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı görüşme sonrası beIN Sports'a konuştu.

"ARDA'YI KONUŞMADIK"

"Buraya Arda Turan için gelmedim. Başkan ile randevumuz vardı." diyerek sözlerine başlayan Ahmet Bulut, "Konu Feghouli'ydi. O transferi konuştuk. Birkaç işim daha vardı. Başkan ile bunları konuştuk." dedi.

"ARDA İLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Arda Turan'ın transfer haberlerine açıklık getiren Ahmet Bulut, "Arda'nın Barcelona ile 3 yıllık daha mukavelesi var. Başkan kendisi açıkladı, Arda ile ilgilendiğini. Fakat, burada Arda konusunu hiç konuşmadık. Transferde bir ayak değil, iki ayak olur. Kulübü var Arda'nın. Barcelona, Atletico Madrid'e yüklü bir bonservis bedeli oldu. Şu an bir şey konuşmak için erken..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Sofiane Feghouli transferiyle ilgili de konuşan Ahmet Bulut, "Feghouli ile ilgili birkaç sıkıntı vardı. Onlar bu akşam çözülür. Olursa, yarın akşam İstanbul'da olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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