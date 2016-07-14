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arda'nın menajeri: arda kulübünde mutlu

ARDA'NIN MENAJERİ: ARDA KULÜBÜNDE MUTLU

Arda Turan hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili olarak oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Arda'nın Barcelona'da mutlu olduğunu söyledi.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 09:45
Puan Ver : Arda'nın Menajeri: Arda Kulübünde Mutlu(6/10)6


Barcelona'da futbol hayatına devam eden Arda Turan hakkında futbolcunun menajeri Ahmet Bulut açıklama yaptı.

"DEDİKODULAR DOĞRU DEĞİL"



İspanyol basınında Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılacağı şeklinde çıkan haberlere menajeri Ahmet Bulut yanıt verdi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Ahmet Bulut, Arda'nın, kariyerini Katalan kulübünde sürdürmek istediğini dile getirdi. Transfer iddialarının ortaya atılmasını doğal karşılayan menajer Ahmet Bulut "Arda'ya ilgi olması normal. Ama Barcelona'dan ayrılacağı yönündeki dedikodular doğru değil. Arda kulübünde mutlu" ifadelerini kullandı.








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