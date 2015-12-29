

Arda Turan'ın, daha önceden Pedro'ya ait olan 7 numaralı formayı seçtiği öğrenildi.







Barcelona'nın diğer transferi Aleix Vidal ise, Dani Alves'in giydiği 22 numaralı formayı giyecek. Arda'nın daha önce takımdan ayrılan Xavi'nin formasını giyeceği iddia edilmiş ancak 6 numaralı formayı Dani Alves giymişti.







Arda Turan'ın, 6 Ocak'ta Nou Camp'ta Espanyol ile oynanacak Kral Kupası maçıyla sahaya çıkması bekleniyor.