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arda'nın forma numarası belli oldu!

ARDA'NIN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU!

Arda Turan'ın, daha önceden Pedro'ya ait olan 7 numaralı formayı seçtiği öğrenildi.

Tarih : 29 Aralık 2015, 11:49
Puan Ver : Arda'nın Forma Numarası Belli Oldu!(4.3/10)4


Arda Turan'ın, daha önceden Pedro'ya ait olan 7 numaralı formayı seçtiği öğrenildi.



Barcelona'nın diğer transferi Aleix Vidal ise, Dani Alves'in giydiği 22 numaralı formayı giyecek. Arda'nın daha önce takımdan ayrılan Xavi'nin formasını giyeceği iddia edilmiş ancak 6 numaralı formayı Dani Alves giymişti.



Arda Turan'ın, 6 Ocak'ta Nou Camp'ta Espanyol ile oynanacak Kral Kupası maçıyla sahaya çıkması bekleniyor.








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