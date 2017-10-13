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Arda'nın Fenerbahçe planı ortaya çıktı

ARDA'NIN FENERBAHÇE PLANI ORTAYA ÇIKTI

Barcelona'da istenmeyen adam ilan edilen Arda Turan, Galatasaray'dan teklif alamazsa Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek.

Tarih : 13 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Arda'nın Fenerbahçe Planı Ortaya Çıktı(7/10)3

Hem Barcelona hem de Milli Takım'da istenmeyen adam ilan edilen Arda Turan ile Fenerbahçe arasında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı- Lacivertli kulüp, hedef tahtasındaki yıldız futbolcuya kucak açmış ve "Sana her zaman kapımız açık" diyerek üstü kapalı olarak yeni bir transfer teklifinde bulunmuştu Herkes Arda Turan'ın bu kez Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir yanıt vereceğini tartışırken, milli yıldızın kafasında düşünce ortaya çıktı.

G.SARAY BELİRLEYİCİ OLACAK

Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun kafasındaki ilk takım yine Galatasaray... Fakat camiada Arda'ya karşı büyük bir cephe var. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın tavrı, transferde belirleyici olacak.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ REDDETTİ

Eğer Galatasaray kapıyı kapatırsa, Arda daha önce iki kez geri çevirdiği Fenerbahçe'ye bu kez 'evet' diyebilir. İspanyol basını, milli futbolcunun devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacağını belirtiyor.

Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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