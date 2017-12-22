ARDA'NIN BU FORMAYI GİYMESİ ARTIK İMKANSIZ
Galatasaray'ın teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmesiyle birlikte Arda Turan'ın eski takımına dönme ihtimali imkansıza yaklaştı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle birlikte Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılılara transfer olma ihtimali sıfıra indi.
Sarı-Kırmızılılarda 4. Terim dönemi başlarken, Milli Takım'da yaşanan gerilimle gündeme gelen ikilinin Galatasaray'da buluşma ihtimali de yok oldu. Galatasaray ile birlikte Monaco ve Arsenal ile adı anılan Arda Turan'ın Londra ekibine yakın olduğu ifade ediliyor...
KAPIŞMIŞLARDI
Euro 2016'da başlayan, prim tartışmalarıyla alevlenen gerilim Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasıyla devam etmişti. Daha sonra Arda Turan uçakta yaşananlar sonrası Milli Takım'ı bırakma kararı almış, bir süre sonra bu karardan geri dönmüştü...
Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz gün Instagram'da "Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi" sorulu ankete 'hayır' oyu kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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