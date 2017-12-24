ARDAHANLILAR DEPOLARINI GÜRCİSTAN'DA DOLDURUYOR
Ardahanlılar Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle komşu ülke Gürcistan'a giderek araçlarının deposunu 3,80 liradan dolduruyor.
Ardahan ve ilçelerinde yaşayanlar Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle komşu ülke Gürcistan'a giderek araçlarının deposunu 3,80 liradan dolduruyor. Türkler, daha fazla benzin alabilmek için aracın depo tarafındaki lastiği de takoza çıkarıyor.
LASTİĞİ ÇIKARIP DEPOYU TAM DOLDURUYORLAR
Ardahanlı Mustaa Gülen, Bizde 5.66 lira olan benzinin fiyatı komşuda 3.80 lira. Gürcistan'a giriş 15 lira. Hem depoyu dolduruyoruz, hem de bizde yarı fiyatına olan 3 karton sigara ve 1 şişe de içki getiriyoruz. Daha çok benzin almam için aracın depo kısmındaki lastiği takoza çıkarıp depoyu tam dolduruyoruz dedi.
Kaynak: haberinburada
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