

Yörede hayvan otlatan vatandaşlar toprak alan üzerinde insan kemikleri ile karşılaştı. Durumun bildirilmesinin ardından, bölgeye giden Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulundu. Yetkililer, Kars Müze Müdürlüğünden uzman bulundu. Konu hakkında henüz bilgi vermenin erken olacağını belirten Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar şöyle dedi:







"Bu konuda şimdilik açıklama yapmam doğru değil. Kars Müze Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar gerekli incelemeyi yaptıktan sonra o zaman bilgi verebiliriz. Daha önceden bir yerleşim alanı olan bölgede kemiklerin nasıl ortaya çıktığı ise ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak."







Ardahan kent merkezinde 25 Nisan'da yapılan inşaat kazısında da bir tabut bulundu, tabuttaki cesedin Rus generale ait olduğu iddia edildi.







kaynak:milliyet