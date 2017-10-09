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Ardahan Üniversitesi'den Tehlikeli Gerginlik: 13 Gözaltı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ'DEN TEHLİKELİ GERGİNLİK: 13 GÖZALTI

Ardahan Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada ya ilişkin 13 öğrenci gözaltına alındı.

Tarih : 09 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Ardahan Üniversitesi'den Tehlikeli Gerginlik: 13 Gözaltı(7/10)3

Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin 13 öğrenci gözaltına alındı.

ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Üniversitenin Çamlıçatak kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

13 ÖĞRENCİ YAKALANDI

Kampüse giden polislerce müdahale edilen kavgaya karıştıkları belirtilen 13 öğrenci yakalandı.

Gözaltına alınan öğrencilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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