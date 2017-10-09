ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ'DEN TEHLİKELİ GERGİNLİK: 13 GÖZALTI
Ardahan Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada ya ilişkin 13 öğrenci gözaltına alındı.
Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin 13 öğrenci gözaltına alındı.
ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Üniversitenin Çamlıçatak kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
13 ÖĞRENCİ YAKALANDI
Kampüse giden polislerce müdahale edilen kavgaya karıştıkları belirtilen 13 öğrenci yakalandı.
Gözaltına alınan öğrencilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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